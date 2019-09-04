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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2019 06:52
Goodman
я робив відміну пролонгації депо
може банк ще ранжкує по типу операцій.. (смс від ПБ так і не було)
лише ця штука (чат-нечат) в П24
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Додано: Вів 03 вер, 2019 18:50
Люби, подскажите, а можно ли пополнить в терминале гривневую КДВ долларами?
Если да, то возьмёт стандартный 0,5%, или можно это как-то провести как обмен валют без комиссии?
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Додано: Вів 03 вер, 2019 18:58
M-Audio написав:
Люби, подскажите, а можно ли пополнить в терминале гривневую КДВ долларами?
Если да, то возьмёт стандартный 0,5%, или можно это как-то провести как обмен валют без комиссии?
а в чем смысл?
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Додано: Вів 03 вер, 2019 19:04
Stringer написав: M-Audio написав:
Люби, подскажите, а можно ли пополнить в терминале гривневую КДВ долларами?
Если да, то возьмёт стандартный 0,5%, или можно это как-то провести как обмен валют без комиссии?
а в чем смысл?
Обменять без скандалов пару соток, которые не хотят брать в кассе
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Додано: Вів 03 вер, 2019 19:11
M-Audio написав:
Обменять без скандалов пару соток, которые не хотят брать в кассе
Так можно их засунуть в тумбу и сразу же пойти и снять нормальные в кассе
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mustbe
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:57
M-Audio написав:
Обменять без скандалов пару соток, которые не хотят брать в кассе
Аналогичная проблема, тоже не хотят брать в кассе - думал уже выкинуть
, но наверное попробую через терминал. Не знал что он $ может принимать
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ksv
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:15
ksv, некоторые могут не принимать:
Фантом написав:
У терминалов есть номера, которые указаны внизу экрана. Если номер начинается на TS1 терминал валюту не принимает, если на TS2 принимает.
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MASolomko
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:21
MASolomko написав:
ksv, некоторые могут не принимать:
Фантом написав:
У терминалов есть номера, которые указаны внизу экрана. Если номер начинается на TS1 терминал валюту не принимает, если на TS2 принимает.
А разве не проще, по-моему в верхней строке экрана терминала, светится список минимальных принимаемых купюр, если в списке есть доллар то и принимает ?
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freeze
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