RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8224822582268227
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 06:52

Goodman
я робив відміну пролонгації депо
може банк ще ранжкує по типу операцій.. (смс від ПБ так і не було)
лише ця штука (чат-нечат) в П24
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5853
З нами з: 01.06.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 18:50

Люби, подскажите, а можно ли пополнить в терминале гривневую КДВ долларами?
Если да, то возьмёт стандартный 0,5%, или можно это как-то провести как обмен валют без комиссии?
M-Audio
 
Повідомлень: 1652
З нами з: 23.03.11
Подякував: 261 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 18:58

  M-Audio написав:Люби, подскажите, а можно ли пополнить в терминале гривневую КДВ долларами?
Если да, то возьмёт стандартный 0,5%, или можно это как-то провести как обмен валют без комиссии?

а в чем смысл?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9798
З нами з: 23.01.13
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:04

  Stringer написав:
  M-Audio написав:Люби, подскажите, а можно ли пополнить в терминале гривневую КДВ долларами?
Если да, то возьмёт стандартный 0,5%, или можно это как-то провести как обмен валют без комиссии?

а в чем смысл?

Обменять без скандалов пару соток, которые не хотят брать в кассе :-)
M-Audio
 
Повідомлень: 1652
З нами з: 23.03.11
Подякував: 261 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:11

  M-Audio написав:Обменять без скандалов пару соток, которые не хотят брать в кассе :-)

Так можно их засунуть в тумбу и сразу же пойти и снять нормальные в кассе
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2351
З нами з: 27.12.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:57

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:Обменять без скандалов пару соток, которые не хотят брать в кассе

Аналогичная проблема, тоже не хотят брать в кассе - думал уже выкинуть :), но наверное попробую через терминал. Не знал что он $ может принимать
ksv
 
Повідомлень: 253
З нами з: 19.02.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:15

Re: Приватбанк

ksv, некоторые могут не принимать:
  Фантом написав:У терминалов есть номера, которые указаны внизу экрана. Если номер начинается на TS1 терминал валюту не принимает, если на TS2 принимает.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1193
З нами з: 08.03.18
Подякував: 36 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:21

  MASolomko написав:ksv, некоторые могут не принимать:
  Фантом написав:У терминалов есть номера, которые указаны внизу экрана. Если номер начинается на TS1 терминал валюту не принимает, если на TS2 принимает.


А разве не проще, по-моему в верхней строке экрана терминала, светится список минимальных принимаемых купюр, если в списке есть доллар то и принимает ?
freeze
4
 
Повідомлень: 12661
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3643 раз.
Подякували: 5304 раз.
 
Профіль
19
2
4
  #<1 ... 8224822582268227
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75503)
04.09.2019 19:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.