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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:50
Колеги, а як йде оплата на Приватмаркеті з Уні кредитної : як покупка чи р2р (за 4% комісії) ??
Наперед дякую.
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