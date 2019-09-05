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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8225822682278228
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:50

Re: Приватбанк+оплата на Приватмаркеті

Колеги, а як йде оплата на Приватмаркеті з Уні кредитної : як покупка чи р2р (за 4% комісії) ??
Наперед дякую.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:44

  rosstikf написав:Приват сьогодні зменшив кредитний ліміт з 25к до 2к. Дивна логіка у них.


Аналогично. Урезал до нуля. Подхожу к кассе, протягиваю карту: "Відхилено". Думаю, "что за хрень", пробую еще раз: "Відхилено за недостатністю коштів".
Глупые мысли о хакерах-мошенниках, забегаю в Приват24 на телефоне, а там ... лимит по остатку на начало дня. И главное, сумма, которую перебросило на Копилку, в минусе висит.

Звоню на поддержку, мол, "в чем дело", отвечают: "Бла-бла-бла... банк проанализировал движения... и принял решение... "
Круто. Вот теперь и депозиты, и постоянное пользование картой.
Одно слово - Приват.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:56

  maxprofit написав:Колеги, а як йде оплата на Приватмаркеті з Уні кредитної : як покупка чи р2р (за 4% комісії) ??
Наперед дякую.

Перевірив сам - покупка
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:56

Re: Приватбанк

Да уж. Самки собак. Посрезали лимиты и мне, и жене с 50к до 3,5к. Да и фиг с ними.
Самая бесполезная карта.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:12

и мне до 5,5 тыс. сбой ?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:17

Срезали капитально сегодня. Теперь аж 3600 грн. Ха.
Даже в минус загнали карту. Лимит 3600грн , а использовано 3700грн. пришлось пополнить на 100.
Пусть радуются.....
На полку....
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