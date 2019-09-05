Колеги, а як йде оплата на Приватмаркеті з Уні кредитної : як покупка чи р2р (за 4% комісії) ??
Наперед дякую.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:50
Re: Приватбанк+оплата на Приватмаркеті
Колеги, а як йде оплата на Приватмаркеті з Уні кредитної : як покупка чи р2р (за 4% комісії) ??
Наперед дякую.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:44
Аналогично. Урезал до нуля. Подхожу к кассе, протягиваю карту: "Відхилено". Думаю, "что за хрень", пробую еще раз: "Відхилено за недостатністю коштів".
Глупые мысли о хакерах-мошенниках, забегаю в Приват24 на телефоне, а там ... лимит по остатку на начало дня. И главное, сумма, которую перебросило на Копилку, в минусе висит.
Звоню на поддержку, мол, "в чем дело", отвечают: "Бла-бла-бла... банк проанализировал движения... и принял решение... "
Круто. Вот теперь и депозиты, и постоянное пользование картой.
Одно слово - Приват.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:56
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:56
Re: Приватбанк
Да уж. Самки собак. Посрезали лимиты и мне, и жене с 50к до 3,5к. Да и фиг с ними.
Самая бесполезная карта.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:17
Срезали капитально сегодня. Теперь аж 3600 грн. Ха.
Даже в минус загнали карту. Лимит 3600грн , а использовано 3700грн. пришлось пополнить на 100.
Пусть радуются.....
На полку....
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:24
В минус - это их основной прикол. Они очень любят технические овердрафты.
Кредитный лимит в данном банке нужно обнулять, чтобы избежать подстав.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:45
Ну это как раз не теховер. И ничем плохим он не грозит. Когда моему родственнику 1 апреля из-за 70-летия обнулили лимит при наличии там задолженности - он загасил все 25 апреля, не переплатив при этом ни копейки за минус
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:48
Flamingo
Дай то Бог, чтобы не впарили тех.овер.
Я не обеднею. Пусть будет 0.
Клоуны.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:52
Re: Приватбанк
Гроші скінчились, то й ліміти порізали. Мабуть на компенсацію новому-старому хазяїні збирають
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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