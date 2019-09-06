Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:47
Також врізали а 25 разів, внятних аргументів не отримав, - після цього взагалі відмовився від смішного кредліміту
Дуже дивно, так як більше 16 років обслуговуюся в приватбанку, маю активні рахунки, ідеальна кред історія, відсутні прострочки,високий рейтинг убкі, і тд... Схоже особи з фізілогічними розумовими відхиленнями, взялися керувати процесами в банку... Я неможу знайти обєктивних причин для пояснення таких дій, крім непрофісійність
qwerty2015
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:47
Я Вам больше скажу, через полчаса после того как порезали лимит, Приват полез в УБКИ и сразу пришла смс, типа теперь ваш лимит 51500. Но это оказалось неправдой, лимит как срезали до 3500, так он и остался.
Чё хотели фиг знает?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:24
Переглядав на сайтах і мікрохвильовки і отримав листа від банку з кодами дійсними до 07.09.19 - може комусь цікаві, то користуйтесь:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:19
Срезали кредитный лимит на 500 грн, был 50к теперь 49,5к странные
VetalUA
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