Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:47
Також врізали на 25 разів, внятних аргументів не отримав, - після цього взагалі відмовився від смішного кредліміту
Дуже дивно, так як більше 16 років обслуговуюся в приватбанку, маю активні рахунки, ідеальна кред історія, відсутні прострочки,високий рейтинг убкі, і тд... Схоже особи з фізіологічними розумовими відхиленнями, взялися керувати процесами в банку... Я неможу знайти обєктивних причин для пояснення таких дій, крім непрофесійності
Востаннє редагувалось
qwerty2015
в П'ят 06 вер, 2019 21:59, всього редагувалось 3 разів.
qwerty2015
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:47
Я Вам больше скажу, через полчаса после того как порезали лимит, Приват полез в УБКИ и сразу пришла смс, типа теперь ваш лимит 51500. Но это оказалось неправдой, лимит как срезали до 3500, так он и остался.
Чё хотели фиг знает?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:24
Переглядав на сайтах і мікрохвильовки і отримав листа від банку з кодами дійсними до 07.09.19 - може комусь цікаві, то користуйтесь:
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:19
Срезали кредитный лимит на 500 грн, был 50к теперь 49,5к странные
VetalUA
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:10
VetalUA написав:
Срезали кредитный лимит на 500 грн, был 50к теперь 49,5к странные
мне на 30 к срезали !
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:16
Сообщение о срезании лимита приходит на смс/вайбер? А то я уже каждый час в Приват24 захожу, смотрю, не срезали ли.
Ferlakur
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:21
Ferlakur написав:
Сообщение о срезании лимита приходит на смс/вайбер? А то я уже каждый час в Приват24 захожу, смотрю, не срезали ли.
да приходит смс/вайбер
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:38
А кому нибудь у кого до нуля выбрано срезали ? Или может ждут РД.
Дядя Дима
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