Теперь это "гос", и самый большой кредитор в рознице.
"Таргетируют инфляцию".
По поводу срезания лимита больше, чем сумма текущей задолженности - это не овер. Условия обслуживания этой задолженности остаются прежние
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 09:50
Теперь это "гос", и самый большой кредитор в рознице.
"Таргетируют инфляцию".
По поводу срезания лимита больше, чем сумма текущей задолженности - это не овер. Условия обслуживания этой задолженности остаются прежние
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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