Додано: Суб 07 вер, 2019 09:50

Теперь это "гос", и самый большой кредитор в рознице.

"Таргетируют инфляцию".



По поводу срезания лимита больше, чем сумма текущей задолженности - это не овер. Условия обслуживания этой задолженности остаются прежние

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин