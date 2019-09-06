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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8227822882298230
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:50

Теперь это "гос", и самый большой кредитор в рознице.
"Таргетируют инфляцию".

По поводу срезания лимита больше, чем сумма текущей задолженности - это не овер. Условия обслуживания этой задолженности остаются прежние
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 8227822882298230
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