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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8227822882298230
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:50

Теперь это "гос", и самый большой кредитор в рознице.
"Таргетируют инфляцию".

По поводу срезания лимита больше, чем сумма текущей задолженности - это не овер. Условия обслуживания этой задолженности остаются прежние
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:26

Re: Приватбанк

Колеги, а ще лишилися банкомати Прихвата, які видають більше 1000 грн з чужих карт ??
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:30

maxprofit

я снимал в Ощадовских винкорах :
с ВИЗА запросто дает 2к за один раз и безлич раз1в.
пол Мастерам увы - только 1к
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:22

  maxprofit написав:Колеги, а ще лишилися банкомати Прихвата, які видають більше 1000 грн з чужих карт ??

Раньше, те что в отделениях стоят выдавали больше 1000, сейчас не знаю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 8227822882298230
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