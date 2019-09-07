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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8227822882298230
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:50

Теперь это "гос", и самый большой кредитор в рознице.
"Таргетируют инфляцию".

По поводу срезания лимита больше, чем сумма текущей задолженности - это не овер. Условия обслуживания этой задолженности остаются прежние
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:26

Re: Приватбанк

Колеги, а ще лишилися банкомати Прихвата, які видають більше 1000 грн з чужих карт ??
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:30

maxprofit

я снимал в Ощадовских винкорах :
с ВИЗА запросто дает 2к за один раз и безлич раз1в.
пол Мастерам увы - только 1к
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:22

  maxprofit написав:Колеги, а ще лишилися банкомати Прихвата, які видають більше 1000 грн з чужих карт ??

Раньше, те что в отделениях стоят выдавали больше 1000, сейчас не знаю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:56

  chipmunk написав:Гроші скінчились, то й ліміти порізали.

Второй этап Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:26

Re: Приватбанк

Приватовские сервера совсем легли?
Код: Виділити все
packets transmitted    9
received          0
packet loss          100 %
time             315 ms

Зображення

upd 21:58:
Запустили уже, "повезло" мне застать именно это окно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:59

срез

на 15к срезали, загнав в минус глубже действующего лимита. Была максимальная выборка.
Все в льготном периоде до 25.10.
Правильно я понимаю что можно этот минус сейчас не закрывать, а закрыть этот "перелимит лимита" до 25.10 без штрафных санкций? )
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 21:11

Re: Приватбанк

  Sergion написав:Правильно я понимаю что можно этот минус сейчас не закрывать, а закрыть этот "перелимит лимита" до 25.10 без штрафных санкций? )
Если сейчас в задолженности нет трат за август (которые надо закрыть не позже 25 сентября), то можно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 22:59

  IMPRINTER написав:
  VetalUA написав:Срезали кредитный лимит на 500 грн, был 50к теперь 49,5к странные


мне на 30 к срезали !

Похоже они срезали на неиспользуемую часть причем на какой-то момент (если успели после этого момента потратить, то срезали в минус). Мне срезали ровно на остаток кредитных, при этом те 1,8К, что зашли - висят в плюсе, а те 40К, что использовал, пока как лимит и висит. На днях попробую загасить чуть и сразу потратить.
При этом ребенку (недавнему студенту) с 500 до 5К подняли - лимитом не пользовался никогда.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 05:50

Особистий банкір - це звучить гордо :)

УніГолд не користувався більше 3-х місяців. Своїх коштів на ній немає, тільки кредитний ліміт.
Телефонує "особистий банкір": блаблабла, потрібно провести оплату картою хоча б на 150 грн, бо ви 3 місяці не користувались, а то аяяй, блабла.

Не сперечаюсь, погоджуюсь.

Телефоную 3700, розповідаю, запитую - чи має право працівник банку змушувати мене робити якісь операції по карті. Відповідь: так.

Заходжу в Приват24, міняю особистого банкіра, вказую причину - некомпетентність старого. Наступного дня телефонують з банку, запитують, в чому полягає некомпетентність. Розповідаю. Обіцяють перевірити. Через пару годин телефонують, вибачаються - "банкір" неправий, буде покараний.

Запропонували збільшити ліміт (вже вкотре!) - відмовився.
ykrkozak
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