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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8228822982308231
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 08:03

  ykrkozak написав:
Телефоную 3700, розповідаю, запитую - чи має право працівник банку змушувати мене робити якісь операції по карті. Відповідь: так.

В смислі "так"? Тобто, вони відповіли, що працівник банку має право примушувати вас робити операції по карті?
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:19

Какой самый простой способ гарантированно стать бомжголдом ?
Если положить 50к на приват-вклад - можно сразу звонить на горячку и просить повысить статус ?
Или ПВ не катит ?
Или сумма должна отлежаться ?
mustbe
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  #<1 ... 8228822982308231
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