В смислі "так"? Тобто, вони відповіли, що працівник банку має право примушувати вас робити операції по карті?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 вер, 2019 08:03
Додано: Нед 08 вер, 2019 09:19
Какой самый простой способ гарантированно стать бомжголдом ?
Если положить 50к на приват-вклад - можно сразу звонить на горячку и просить повысить статус ?
Или ПВ не катит ?
Или сумма должна отлежаться ?
|