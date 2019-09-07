В смислі "так"? Тобто, вони відповіли, що працівник банку має право примушувати вас робити операції по карті?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 вер, 2019 08:03
Додано: Нед 08 вер, 2019 09:19
Какой самый простой способ гарантированно стать бомжголдом ?
Если положить 50к на приват-вклад - можно сразу звонить на горячку и просить повысить статус ?
Или ПВ не катит ?
Или сумма должна отлежаться ?
Додано: Нед 08 вер, 2019 09:43
Re: Приватбанк
mustbe, отлежаться от 3 дней (возможно, банковских). Учитывается общая сумма всех депозитов в разных валютах.
Подключается автоматом, проверять бесплатный GOLD через сайт заказа платных карт.
Додано: Нед 08 вер, 2019 10:05
Re: Приватбанк
После оплаті большой суммы обчычно предлагается ее перевести в рассрочку/ОЧ (как ее там, платную) с возвращением большей части кредлима. Вопрос: перевести можно в бесплатную или только в платную?
Додано: Нед 08 вер, 2019 10:34
Додано: Нед 08 вер, 2019 10:42
Re: Приватбанк
Slx, предлагают "Мгновенную рассрочку" под 2,9% в месяц от изначальной суммы. Если сумма большая, то могут даже звонить и настойчиво предлагают подключить рассрочку.
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