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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8228822982308231
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 08:03

  ykrkozak написав:
Телефоную 3700, розповідаю, запитую - чи має право працівник банку змушувати мене робити якісь операції по карті. Відповідь: так.

В смислі "так"? Тобто, вони відповіли, що працівник банку має право примушувати вас робити операції по карті?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:19

Какой самый простой способ гарантированно стать бомжголдом ?
Если положить 50к на приват-вклад - можно сразу звонить на горячку и просить повысить статус ?
Или ПВ не катит ?
Или сумма должна отлежаться ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:43

Re: Приватбанк

mustbe, отлежаться от 3 дней (возможно, банковских). Учитывается общая сумма всех депозитов в разных валютах.

Подключается автоматом, проверять бесплатный GOLD через сайт заказа платных карт.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:05

Re: Приватбанк

После оплаті большой суммы обчычно предлагается ее перевести в рассрочку/ОЧ (как ее там, платную) с возвращением большей части кредлима. Вопрос: перевести можно в бесплатную или только в платную?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:34

  Slx написав:После оплаті большой суммы обчычно предлагается ее перевести в рассрочку/ОЧ (как ее там, платную) с возвращением большей части кредлима. Вопрос: перевести можно в бесплатную или только в платную?

Только в платную.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:42

Re: Приватбанк

Slx, предлагают "Мгновенную рассрочку" под 2,9% в месяц от изначальной суммы. Если сумма большая, то могут даже звонить и настойчиво предлагают подключить рассрочку.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:48

  Ferlakur написав:
  ykrkozak написав:
Телефоную 3700, розповідаю, запитую - чи має право працівник банку змушувати мене робити якісь операції по карті. Відповідь: так.

В смислі "так"? Тобто, вони відповіли, що працівник банку має право примушувати вас робити операції по карті?

Саме так. Зі слів першого оператора - працівник банку правий, і нічого не порушив, коли розповідав, що я повинен оплатити що-небудь карткою.
ykrkozak
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