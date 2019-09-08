Приватбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 вер, 2019 08:03
ykrkozak написав:
Телефоную 3700, розповідаю, запитую - чи має право працівник банку змушувати мене робити якісь операції по карті. Відповідь: так.
В смислі "так"? Тобто, вони відповіли, що працівник банку має право примушувати вас робити операції по карті?
Ferlakur
Повідомлень: 3140
З нами з: 14.10.08
Подякував: 183 раз.
Подякували: 130 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 вер, 2019 09:19
Какой самый простой способ гарантированно стать бомжголдом ?
Если положить 50к на приват-вклад - можно сразу звонить на горячку и просить повысить статус ? Или ПВ не катит ? Или сумма должна отлежаться ?
mustbe
Повідомлень: 2372
З нами з: 27.12.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 217 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 08 вер, 2019 09:43
mustbe, отлежаться от 3 дней (возможно, банковских). Учитывается общая сумма всех депозитов в разных валютах.
Подключается автоматом, проверять бесплатный GOLD через сайт заказа платных карт.
MASolomko
Повідомлень: 1211
З нами з: 08.03.18
Подякував: 37 раз.
Подякували: 142 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 вер, 2019 10:05
После оплаті большой суммы обчычно предлагается ее перевести в рассрочку/ОЧ (как ее там, платную) с возвращением большей части кредлима. Вопрос: перевести можно в бесплатную или только в платную?
Slx
Повідомлень: 129
З нами з: 23.07.18
Подякував: 45 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 вер, 2019 10:34
Slx написав:
После оплаті большой суммы обчычно предлагается ее перевести в рассрочку/ОЧ (как ее там, платную) с возвращением большей части кредлима. Вопрос: перевести можно в бесплатную или только в платную?
Только в платную.
Maksi2
Повідомлень: 184
З нами з: 18.06.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 20 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 вер, 2019 10:42
Slx, предлагают "Мгновенную рассрочку" под 2,9% в месяц от изначальной суммы. Если сумма большая, то могут даже звонить и настойчиво предлагают подключить рассрочку.
MASolomko
Повідомлень: 1211
З нами з: 08.03.18
Подякував: 37 раз.
Подякували: 142 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 вер, 2019 17:48
Ferlakur написав: ykrkozak написав:
Телефоную 3700, розповідаю, запитую - чи має право працівник банку змушувати мене робити якісь операції по карті. Відповідь: так.
В смислі "так"? Тобто, вони відповіли, що працівник банку має право примушувати вас робити операції по карті?
Саме так. Зі слів першого оператора - працівник банку правий, і нічого не порушив, коли розповідав, що я повинен оплатити що-небудь карткою.
ykrkozak
Повідомлень: 42
З нами з: 09.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:28
ykrkozak написав: Ferlakur написав: ykrkozak написав:
Телефоную 3700, розповідаю, запитую - чи має право працівник банку змушувати мене робити якісь операції по карті. Відповідь: так.
В смислі "так"? Тобто, вони відповіли, що працівник банку має право примушувати вас робити операції по карті?
Саме так. Зі слів першого оператора - працівник банку правий, і нічого не порушив, коли розповідав, що я повинен оплатити що-небудь карткою.
Основанием для повинности поинтересоваться не догадались?..
_hunter
Повідомлень: 1033
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 133 раз.
Профіль
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:47
А чего никто не делится новостями про письма счастья? На горячей линии ссылаются на распоряжение НБУ, а в нем никаких дополнительных требований для людей второго сорта не прописано. Но Привату похоже теперь большая клиентская база не нужна - хотят помочь остальным банкам...
striped
Повідомлень: 1027
З нами з: 10.12.08
Подякував: 970 раз.
Подякували: 323 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему