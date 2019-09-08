Какой самый простой способ гарантированно стать бомжголдом ? Если положить 50к на приват-вклад - можно сразу звонить на горячку и просить повысить статус ? Или ПВ не катит ? Или сумма должна отлежаться ?
Slx написав:После оплаті большой суммы обчычно предлагается ее перевести в рассрочку/ОЧ (как ее там, платную) с возвращением большей части кредлима. Вопрос: перевести можно в бесплатную или только в платную?
А чего никто не делится новостями про письма счастья? На горячей линии ссылаются на распоряжение НБУ, а в нем никаких дополнительных требований для людей второго сорта не прописано. Но Привату похоже теперь большая клиентская база не нужна - хотят помочь остальным банкам...
mustbe написав:Какой самый простой способ гарантированно стать бомжголдом ? Если положить 50к на приват-вклад - можно сразу звонить на горячку и просить повысить статус ? Или ПВ не катит ? Или сумма должна отлежаться ?
Раньше если положить 5-7к баксов 4-5 лет назад увеличивали . Сейчас смотрят на кредитную историю, если есть монобанк, то увеличивают до уровня кредит лимита моно . Но время идёт все меняется.