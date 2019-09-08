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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:45
Можно ли одну и ту же карту другого банка привязать в два разных аккаунта п24 ?
Востаннє редагувалось mustbe в Пон 09 вер, 2019 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 вер, 2019 19:36
Додано: Пон 09 вер, 2019 20:18
Уточню:
Можно ли одну и ту же карту другого банка привязать в два разных аккаунта п24 ?
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