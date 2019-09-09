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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8229823082318232
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:45

Можно ли одну и ту же карту другого банка привязать в два разных аккаунта п24 ?
Востаннє редагувалось mustbe в Пон 09 вер, 2019 20:17, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:36

  mustbe написав:Можно ли одну и ту же карту привязать в два разных аккаунта п24 ?


Если допка на доверенное лицо, то карта отображается в двух акках одновременно.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:18

Уточню:
Можно ли одну и ту же карту другого банка привязать в два разных аккаунта п24 ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:00

Re: Приватбанк

mustbe, вряд ли.
Я привязал карту другого банка к своему аккаунту Приват24. При оплате с аккаунта Приват24 другого пользователя этой же картой в квитанции в поле плательщика светиться мой ИНН.
MASolomko
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