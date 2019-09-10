Додано: Вів 10 вер, 2019 20:09

В виду практически полного отсутствия в банке "изюма", уже давно практически не пользуюсь сервисами "национализированного". Но сегодня выражаю свои искренние "респект и уважуху" и вот почему. Возможно Вы слышали об этой акции "твоя энергонезависимость", которую проводят сейчас облгазы. Не буду судить насколько это выгодно (есть разные прогнозы по цене как бакса так и газа на ближайшие полгода), но мне поступил заказ от мамы, которая отапливает свое жилье именно газом на оплату больше 1000 кубов (что в сумме больше 7000 грн.). Естественно в кабинете 104.юа данная программа предлагает использовать сервис ipay, но их комис в сумме более 100 грн., показался мне вовсе не гуманным. Пробовал проплатить через портмоню, но там есть только стандартная оплата за газ - запулить туда 7К+ грн., чтобы их потом посчитали не в акцию а общие оплаты я не рискнул. Даже позвонил несколько дней назад в поддержку портмони с предложением добавить в оплату по газу отдельный реквизит по программе, чтобы облгазы могли их как-то вычленить из общих оплат. Портмоня обещала подумать и перезвонить. Сегодня перезвонили, сказали, что акция разовая, а в шаблон внести доп.реквизит типа долго - платите на сайте 104.юа. В общем послали. У них же платеж создаваемый по реквизитам получался еще дороже чем у ipay. Ну думаю, делать нечего - придется платить через ipay, но тут вспомнил по Приват. Грузанул бету нового сайта без идентификации - там ввел ЕДРОПОУ облгазсбыта и о чудо - там на выбор 3 опции разных оплат, в т.ч. отдельный пункт по программе "моя энергетическая независмость". А что с комисом? Вбил сумму, реквизиты - блин - комис 1 грн.!!! Оплатить картой другого банка, где есть кишмиш, естественно можно. СНИМАЮ ШЛЯПУ И АППЛОДИРУЮ СТОЯ!