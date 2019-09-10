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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8229823082318232
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:45

Можно ли одну и ту же карту другого банка привязать в два разных аккаунта п24 ?
Востаннє редагувалось mustbe в Пон 09 вер, 2019 20:17, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:36

  mustbe написав:Можно ли одну и ту же карту привязать в два разных аккаунта п24 ?


Если допка на доверенное лицо, то карта отображается в двух акках одновременно.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:18

Уточню:
Можно ли одну и ту же карту другого банка привязать в два разных аккаунта п24 ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:00

Re: Приватбанк

mustbe, вряд ли.
Я привязал карту другого банка к своему аккаунту Приват24. При оплате с аккаунта Приват24 другого пользователя этой же картой в квитанции в поле плательщика светиться мой ИНН.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:09

Снимаю шляпу, Приватбанк!

В виду практически полного отсутствия в банке "изюма", уже давно практически не пользуюсь сервисами "национализированного". Но сегодня выражаю свои искренние "респект и уважуху" и вот почему. Возможно Вы слышали об этой акции "твоя энергонезависимость", которую проводят сейчас облгазы. Не буду судить насколько это выгодно (есть разные прогнозы по цене как бакса так и газа на ближайшие полгода), но мне поступил заказ от мамы, которая отапливает свое жилье именно газом на оплату больше 1000 кубов (что в сумме больше 7000 грн.). Естественно в кабинете 104.юа данная программа предлагает использовать сервис ipay, но их комис в сумме более 100 грн., показался мне вовсе не гуманным. Пробовал проплатить через портмоню, но там есть только стандартная оплата за газ - запулить туда 7К+ грн., чтобы их потом посчитали не в акцию а общие оплаты я не рискнул. Даже позвонил несколько дней назад в поддержку портмони с предложением добавить в оплату по газу отдельный реквизит по программе, чтобы облгазы могли их как-то вычленить из общих оплат. Портмоня обещала подумать и перезвонить. Сегодня перезвонили, сказали, что акция разовая, а в шаблон внести доп.реквизит типа долго - платите на сайте 104.юа. В общем послали. У них же платеж создаваемый по реквизитам получался еще дороже чем у ipay. Ну думаю, делать нечего - придется платить через ipay, но тут вспомнил по Приват. Грузанул бету нового сайта без идентификации - там ввел ЕДРОПОУ облгазсбыта и о чудо - там на выбор 3 опции разных оплат, в т.ч. отдельный пункт по программе "моя энергетическая независмость". А что с комисом? Вбил сумму, реквизиты - блин - комис 1 грн.!!! Оплатить картой другого банка, где есть кишмиш, естественно можно. СНИМАЮ ШЛЯПУ И АППЛОДИРУЮ СТОЯ!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:28

Flamingo вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:37

Stringer маму надо слушаться
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:46

  MASolomko написав:mustbe, вряд ли.
Я привязал карту другого банка к своему аккаунту Приват24. При оплате с аккаунта Приват24 другого пользователя этой же картой в квитанции в поле плательщика светиться мой ИНН.


еще раз.
человек спросил можел ли он привязать одну и туже карту в разные акки ...
одну и туже НЕЛЬЗЯЧ.

вы платили непривязанной картой.
она привязана у вас к одному акку а вы платили в другом вводя ее реквизиты вручную.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:51

  Stringer написав:Flamingo вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?

Так я ж писал:
  Flamingo написав:Не буду судить насколько это выгодно (есть разные прогнозы по цене как бакса так и газа на ближайшие полгода)
- поэтому не смущает. И пост был немного о другом - о том что там где для Портмони, которая по своей сути коммерческая организация, которая дерет за аналогичный платеж >100 грн., внести изменения для разовой акции и долго, и, вероятно, невыгодно, а в это время Приват уже сделал. За 1 грн.!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:49

  Stringer написав:Flamingo вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?

Пишуть таке Валютный рынок в контексте ДС
До того ж, які підстави для падіння цін у опалювальний сезон?
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klug
 
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