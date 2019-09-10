обнуления чего кредитного рейтинга или выноса всех средств из привата ?
А где свой кредитный рейтинг посмотреть можно и желательно естественно бесплатно ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:58
Додано: Вів 10 вер, 2019 23:03
Re: Приватбанк
С чем связано массовое снижение кредлимитов по картам , сам приват это как то обьясняет ? Быть может что то со счетами делали - суммы суммы висящие в привате снижали ?
Додано: Сер 11 вер, 2019 00:13
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