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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8230823182328233
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:58

  WachtAmRhein написав:У меня как стало 5к, после обнуления из-за михиных проделок, так до сих пор и есть.

У жены 50к в целости и сохранности.


обнуления чего кредитного рейтинга или выноса всех средств из привата ?

А где свой кредитный рейтинг посмотреть можно и желательно естественно бесплатно ?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 23:03

Re: Приватбанк

С чем связано массовое снижение кредлимитов по картам , сам приват это как то обьясняет ? Быть может что то со счетами делали - суммы суммы висящие в привате снижали ?
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 00:13

  Energy написав:А где свой кредитный рейтинг посмотреть можно и желательно естественно бесплатно ?

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