обнуления чего кредитного рейтинга или выноса всех средств из привата ?
А где свой кредитный рейтинг посмотреть можно и желательно естественно бесплатно ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:58
Додано: Вів 10 вер, 2019 23:03
Re: Приватбанк
С чем связано массовое снижение кредлимитов по картам , сам приват это как то обьясняет ? Быть может что то со счетами делали - суммы суммы висящие в привате снижали ?
Додано: Сер 11 вер, 2019 00:13
Перша доза безкоштовно
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 11 вер, 2019 00:40
Во-первых - если цена будет меньше оплаченного тарифа по Предоплате - оплачивать будешь по меньшему.
Во-вторых - цена зимой точно не будет дешевле.
Меня ОЧЕНЬ смущает, что цена осенью может быть еще меньше, а по ней нельзя будет сделать предоплату.
Более того смущает, что нафтогаз спецом выставил цену на газ в этом месяце одинаковую предприятиям, чтобы люди побежали предоплачивать по той же цене, не глядя на снижение... Надеюсь после 20-го цена опустится хоть на озвученніе 150 грн.
А почему без идентификации? С ней нельзя ввести чужую карту?
Востаннє редагувалось Slx в Сер 11 вер, 2019 00:44, всього редагувалось 1 раз.
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