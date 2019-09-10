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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8230823182328233
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:58

  WachtAmRhein написав:У меня как стало 5к, после обнуления из-за михиных проделок, так до сих пор и есть.

У жены 50к в целости и сохранности.


обнуления чего кредитного рейтинга или выноса всех средств из привата ?

А где свой кредитный рейтинг посмотреть можно и желательно естественно бесплатно ?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 23:03

Re: Приватбанк

С чем связано массовое снижение кредлимитов по картам , сам приват это как то обьясняет ? Быть может что то со счетами делали - суммы суммы висящие в привате снижали ?
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 00:13

  Energy написав:А где свой кредитный рейтинг посмотреть можно и желательно естественно бесплатно ?

Перша доза безкоштовно https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.ubki
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 00:40

  Stringer написав:Flamingo вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?

Во-первых - если цена будет меньше оплаченного тарифа по Предоплате - оплачивать будешь по меньшему.
Во-вторых - цена зимой точно не будет дешевле.

Меня ОЧЕНЬ смущает, что цена осенью может быть еще меньше, а по ней нельзя будет сделать предоплату.
Более того смущает, что нафтогаз спецом выставил цену на газ в этом месяце одинаковую предприятиям, чтобы люди побежали предоплачивать по той же цене, не глядя на снижение... Надеюсь после 20-го цена опустится хоть на озвученніе 150 грн.
  Flamingo написав:вспомнил по Приват. Грузанул бету нового сайта без идентификации - там ввел ЕДРОПОУ облгазсбыта и о чудо...
Оплатить картой другого банка, где есть кишмиш, естественно можно. СНИМАЮ ШЛЯПУ И АППЛОДИРУЮ СТОЯ!

А почему без идентификации? С ней нельзя ввести чужую карту?
Востаннє редагувалось Slx в Сер 11 вер, 2019 00:44, всього редагувалось 1 раз.
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