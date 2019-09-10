Stringer написав:Flamingo вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?
Во-первых - если цена будет меньше оплаченного тарифа по Предоплате - оплачивать будешь по меньшему. Во-вторых - цена зимой точно не будет дешевле.
Меня ОЧЕНЬ смущает, что цена осенью может быть еще меньше, а по ней нельзя будет сделать предоплату. Более того смущает, что нафтогаз спецом выставил цену на газ в этом месяце одинаковую предприятиям, чтобы люди побежали предоплачивать по той же цене, не глядя на снижение... Надеюсь после 20-го цена опустится хоть на озвученніе 150 грн.
Flamingo написав:вспомнил по Приват. Грузанул бету нового сайта без идентификации - там ввел ЕДРОПОУ облгазсбыта и о чудо... Оплатить картой другого банка, где есть кишмиш, естественно можно. СНИМАЮ ШЛЯПУ И АППЛОДИРУЮ СТОЯ!
А почему без идентификации? С ней нельзя ввести чужую карту?
Востаннє редагувалось Slx в Сер 11 вер, 2019 00:44, всього редагувалось 1 раз.
Slx написав:А почему без идентификации? С ней нельзя ввести чужую карту?
Можно, но карта моя, и в привате нигде не привязана, а плачу я за другого человека, не имеющего в привате никаких счетов и не хочу чтобы "крэзоид" как то связывал эту карту со мной, человека со мной и т.п. Можете считать это паранойей, но не люблю когда о мне собирают инфу.
rosstikf написав:Приват сьогодні зменшив кредитний ліміт з 25к до 2к. Дивна логіка у них.
Аналогично. Урезал до нуля. Подхожу к кассе, протягиваю карту: "Відхилено". Думаю, "что за хрень", пробую еще раз: "Відхилено за недостатністю коштів". Глупые мысли о хакерах-мошенниках, забегаю в Приват24 на телефоне, а там ... лимит по остатку на начало дня. И главное, сумма, которую перебросило на Копилку, в минусе висит.
Звоню на поддержку, мол, "в чем дело", отвечают: "Бла-бла-бла... банк проанализировал движения... и принял решение... " Круто. Вот теперь и депозиты, и постоянное пользование картой. Одно слово - Приват.
Наоборот, скажите спасибо примату. Поищите в портмоне более достойную карту.