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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8230823182328233
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:58

  WachtAmRhein написав:У меня как стало 5к, после обнуления из-за михиных проделок, так до сих пор и есть.

У жены 50к в целости и сохранности.


обнуления чего кредитного рейтинга или выноса всех средств из привата ?

А где свой кредитный рейтинг посмотреть можно и желательно естественно бесплатно ?
Energy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 23:03

Re: Приватбанк

С чем связано массовое снижение кредлимитов по картам , сам приват это как то обьясняет ? Быть может что то со счетами делали - суммы суммы висящие в привате снижали ?
Energy
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 00:13

  Energy написав:А где свой кредитный рейтинг посмотреть можно и желательно естественно бесплатно ?

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Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 00:40

  Stringer написав:Flamingo вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?

Во-первых - если цена будет меньше оплаченного тарифа по Предоплате - оплачивать будешь по меньшему.
Во-вторых - цена зимой точно не будет дешевле.

Меня ОЧЕНЬ смущает, что цена осенью может быть еще меньше, а по ней нельзя будет сделать предоплату.
Более того смущает, что нафтогаз спецом выставил цену на газ в этом месяце одинаковую предприятиям, чтобы люди побежали предоплачивать по той же цене, не глядя на снижение... Надеюсь после 20-го цена опустится хоть на озвученніе 150 грн.
  Flamingo написав:вспомнил по Приват. Грузанул бету нового сайта без идентификации - там ввел ЕДРОПОУ облгазсбыта и о чудо...
Оплатить картой другого банка, где есть кишмиш, естественно можно. СНИМАЮ ШЛЯПУ И АППЛОДИРУЮ СТОЯ!

А почему без идентификации? С ней нельзя ввести чужую карту?
Востаннє редагувалось Slx в Сер 11 вер, 2019 00:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 05:08

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:вы платили непривязанной картой.
она привязана у вас к одному акку а вы платили в другом вводя ее реквизиты вручную.
Да, всё правильно. Только ИНН подтянулся того аккаунта, к которому привязана платёжная карта.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 05:13

  klug написав:
  Stringer написав:Flamingo вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?

Пишуть таке Валютный рынок в контексте ДС
До того ж, які підстави для падіння цін у опалювальний сезон?

сша вытесняет рашу с европейского газового рынка
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 05:36

  Slx написав:А почему без идентификации? С ней нельзя ввести чужую карту?

Можно, но карта моя, и в привате нигде не привязана, а плачу я за другого человека, не имеющего в привате никаких счетов и не хочу чтобы "крэзоид" как то связывал эту карту со мной, человека со мной и т.п. Можете считать это паранойей, но не люблю когда о мне собирают инфу.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 06:04

  Искатель написав:
  rosstikf написав:Приват сьогодні зменшив кредитний ліміт з 25к до 2к. Дивна логіка у них.


Аналогично. Урезал до нуля. Подхожу к кассе, протягиваю карту: "Відхилено". Думаю, "что за хрень", пробую еще раз: "Відхилено за недостатністю коштів".
Глупые мысли о хакерах-мошенниках, забегаю в Приват24 на телефоне, а там ... лимит по остатку на начало дня. И главное, сумма, которую перебросило на Копилку, в минусе висит.

Звоню на поддержку, мол, "в чем дело", отвечают: "Бла-бла-бла... банк проанализировал движения... и принял решение... "
Круто. Вот теперь и депозиты, и постоянное пользование картой.
Одно слово - Приват.

Наоборот, скажите спасибо примату. Поищите в портмоне более достойную карту.
guntherhouse777
 
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