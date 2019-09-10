Додано: Сер 11 вер, 2019 09:17

rosstikf написав: Приват сьогодні зменшив кредитний ліміт з 25к до 2к. Дивна логіка у них. Приват сьогодні зменшив кредитний ліміт з 25к до 2к. Дивна логіка у них.

Попробовал сегодня установить себе кредитный лимит онлайн. До этого я при оформлении карт всегда просил, чтобы не ставили, но пару лет назад пробовал ради интереса - 75к давали. Но сегодня написали, что кредитный лимит не установлен, при том что пробовал установить небольшую сумму, значительно меньше регулярного дохода, который капает на карту ПБ, не говоря уже о сумме депозитов. Связался с менеджером и она выяснила, что отказано в установке в кредитном лимите, потому что в 2015 г. по моей заявке была заблокирована она из моих карт.В общем, есть подозрение, что введены новые критерии оценки.