обнуления чего кредитного рейтинга или выноса всех средств из привата ?
А где свой кредитный рейтинг посмотреть можно и желательно естественно бесплатно ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:58
Додано: Вів 10 вер, 2019 23:03
Re: Приватбанк
С чем связано массовое снижение кредлимитов по картам , сам приват это как то обьясняет ? Быть может что то со счетами делали - суммы суммы висящие в привате снижали ?
Додано: Сер 11 вер, 2019 00:13
Перша доза безкоштовно
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 11 вер, 2019 00:40
Во-первых - если цена будет меньше оплаченного тарифа по Предоплате - оплачивать будешь по меньшему.
Во-вторых - цена зимой точно не будет дешевле.
Меня ОЧЕНЬ смущает, что цена осенью может быть еще меньше, а по ней нельзя будет сделать предоплату.
Более того смущает, что нафтогаз спецом выставил цену на газ в этом месяце одинаковую предприятиям, чтобы люди побежали предоплачивать по той же цене, не глядя на снижение... Надеюсь после 20-го цена опустится хоть на озвученніе 150 грн.
А почему без идентификации? С ней нельзя ввести чужую карту?
Востаннє редагувалось Slx в Сер 11 вер, 2019 00:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 вер, 2019 05:08
Re: Приватбанк
Додано: Сер 11 вер, 2019 05:13
сша вытесняет рашу с европейского газового рынка
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 11 вер, 2019 05:36
Можно, но карта моя, и в привате нигде не привязана, а плачу я за другого человека, не имеющего в привате никаких счетов и не хочу чтобы "крэзоид" как то связывал эту карту со мной, человека со мной и т.п. Можете считать это паранойей, но не люблю когда о мне собирают инфу.
Додано: Сер 11 вер, 2019 06:04
Наоборот, скажите спасибо примату. Поищите в портмоне более достойную карту.
Додано: Сер 11 вер, 2019 09:17
Попробовал сегодня установить себе кредитный лимит онлайн. До этого я при оформлении карт всегда просил, чтобы не ставили, но пару лет назад пробовал ради интереса - 75к давали. Но сегодня написали, что кредитный лимит не установлен, при том что пробовал установить небольшую сумму, значительно меньше регулярного дохода, который капает на карту ПБ, не говоря уже о сумме депозитов. Связался с менеджером и она выяснила, что отказано в установке в кредитном лимите, потому что в 2015 г. по моей заявке была заблокирована она из моих карт.
В общем, есть подозрение, что введены новые критерии оценки.
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:42
Есть все основания для самого жёсткого газового противостояния этой зимой.
Если вместо того, чтобы занимать валюту под проценты за бугром, можно взять авансом на самом низком курсе и цене на газ - то можно такому решению только аплодировать.
Зимой при прекращении таки Россией газа через наш "реверс" цена вырастет 100% и неотвратимо.
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