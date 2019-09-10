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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8230823182328233
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:58

  WachtAmRhein написав:У меня как стало 5к, после обнуления из-за михиных проделок, так до сих пор и есть.

У жены 50к в целости и сохранности.


обнуления чего кредитного рейтинга или выноса всех средств из привата ?

А где свой кредитный рейтинг посмотреть можно и желательно естественно бесплатно ?
Energy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 23:03

Re: Приватбанк

С чем связано массовое снижение кредлимитов по картам , сам приват это как то обьясняет ? Быть может что то со счетами делали - суммы суммы висящие в привате снижали ?
Energy
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 00:13

  Energy написав:А где свой кредитный рейтинг посмотреть можно и желательно естественно бесплатно ?

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Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 00:40

  Stringer написав:Flamingo вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?

Во-первых - если цена будет меньше оплаченного тарифа по Предоплате - оплачивать будешь по меньшему.
Во-вторых - цена зимой точно не будет дешевле.

Меня ОЧЕНЬ смущает, что цена осенью может быть еще меньше, а по ней нельзя будет сделать предоплату.
Более того смущает, что нафтогаз спецом выставил цену на газ в этом месяце одинаковую предприятиям, чтобы люди побежали предоплачивать по той же цене, не глядя на снижение... Надеюсь после 20-го цена опустится хоть на озвученніе 150 грн.
  Flamingo написав:вспомнил по Приват. Грузанул бету нового сайта без идентификации - там ввел ЕДРОПОУ облгазсбыта и о чудо...
Оплатить картой другого банка, где есть кишмиш, естественно можно. СНИМАЮ ШЛЯПУ И АППЛОДИРУЮ СТОЯ!

А почему без идентификации? С ней нельзя ввести чужую карту?
Востаннє редагувалось Slx в Сер 11 вер, 2019 00:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 05:08

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:вы платили непривязанной картой.
она привязана у вас к одному акку а вы платили в другом вводя ее реквизиты вручную.
Да, всё правильно. Только ИНН подтянулся того аккаунта, к которому привязана платёжная карта.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 05:13

  klug написав:
  Stringer написав:Flamingo вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?

Пишуть таке Валютный рынок в контексте ДС
До того ж, які підстави для падіння цін у опалювальний сезон?

сша вытесняет рашу с европейского газового рынка
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 05:36

  Slx написав:А почему без идентификации? С ней нельзя ввести чужую карту?

Можно, но карта моя, и в привате нигде не привязана, а плачу я за другого человека, не имеющего в привате никаких счетов и не хочу чтобы "крэзоид" как то связывал эту карту со мной, человека со мной и т.п. Можете считать это паранойей, но не люблю когда о мне собирают инфу.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 06:04

  Искатель написав:
  rosstikf написав:Приват сьогодні зменшив кредитний ліміт з 25к до 2к. Дивна логіка у них.


Аналогично. Урезал до нуля. Подхожу к кассе, протягиваю карту: "Відхилено". Думаю, "что за хрень", пробую еще раз: "Відхилено за недостатністю коштів".
Глупые мысли о хакерах-мошенниках, забегаю в Приват24 на телефоне, а там ... лимит по остатку на начало дня. И главное, сумма, которую перебросило на Копилку, в минусе висит.

Звоню на поддержку, мол, "в чем дело", отвечают: "Бла-бла-бла... банк проанализировал движения... и принял решение... "
Круто. Вот теперь и депозиты, и постоянное пользование картой.
Одно слово - Приват.

Наоборот, скажите спасибо примату. Поищите в портмоне более достойную карту.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:17

  rosstikf написав:Приват сьогодні зменшив кредитний ліміт з 25к до 2к. Дивна логіка у них.

Попробовал сегодня установить себе кредитный лимит онлайн. До этого я при оформлении карт всегда просил, чтобы не ставили, но пару лет назад пробовал ради интереса - 75к давали. Но сегодня написали, что кредитный лимит не установлен, при том что пробовал установить небольшую сумму, значительно меньше регулярного дохода, который капает на карту ПБ, не говоря уже о сумме депозитов. Связался с менеджером и она выяснила, что отказано в установке в кредитном лимите, потому что в 2015 г. по моей заявке была заблокирована она из моих карт. :o
В общем, есть подозрение, что введены новые критерии оценки.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:42

  Stringer написав:Flamingo вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?

Есть все основания для самого жёсткого газового противостояния этой зимой.
Если вместо того, чтобы занимать валюту под проценты за бугром, можно взять авансом на самом низком курсе и цене на газ - то можно такому решению только аплодировать.

Зимой при прекращении таки Россией газа через наш "реверс" цена вырастет 100% и неотвратимо.
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