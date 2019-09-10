RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8231823282338234
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:57

  curiousobro написав:
  Stringer написав:Flamingo вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?

Есть все основания для самого жёсткого газового противостояния этой зимой.
Если вместо того, чтобы занимать валюту под проценты за бугром, можно взять авансом на самом низком курсе и цене на газ - то можно такому решению только аплодировать.

Зимой при прекращении таки Россией газа через наш "реверс" цена вырастет 100% и неотвратимо.

В сентябре доллар вырастет до 30 грн 100% и неотвратимо, ага :mrgreen:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9808
З нами з: 23.01.13
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1394 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:01

  curiousobro написав:
  Stringer написав:Flamingo вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?

Есть все основания для самого жёсткого газового противостояния этой зимой.
Если вместо того, чтобы занимать валюту под проценты за бугром, можно взять авансом на самом низком курсе и цене на газ - то можно такому решению только аплодировать.

Зимой при прекращении таки Россией газа через наш "реверс" цена вырастет 100% и неотвратимо.

одна сорока на хвосте принесла что газпром усиленно закачивает в европейские хранилища свой газ. Украина тоже насколько позволяет наличие газа и финансовый ресурс закачивает в свои хранилища.
так що к боданию готовятся обе стороны.
mephala
 
Повідомлень: 5451
З нами з: 07.04.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8231823282338234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бухгалтер, Alfa_Bank, Sanio і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.