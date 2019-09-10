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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:57
curiousobro написав: Stringer написав:Flamingo
вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?
Есть все основания для самого жёсткого газового противостояния этой зимой.
Если вместо того, чтобы занимать валюту под проценты за бугром, можно взять авансом на самом низком курсе и цене на газ - то можно такому решению только аплодировать.
Зимой при прекращении таки Россией газа через наш "реверс" цена вырастет 100% и неотвратимо.
В сентябре доллар вырастет до 30 грн 100% и неотвратимо, ага
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Додано: Сер 11 вер, 2019 12:01
curiousobro написав: Stringer написав:Flamingo
вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?
Есть все основания для самого жёсткого газового противостояния этой зимой.
Если вместо того, чтобы занимать валюту под проценты за бугром, можно взять авансом на самом низком курсе и цене на газ - то можно такому решению только аплодировать.
Зимой при прекращении таки Россией газа через наш "реверс" цена вырастет 100% и неотвратимо.
одна сорока на хвосте принесла что газпром усиленно закачивает в европейские хранилища свой газ. Украина тоже насколько позволяет наличие газа и финансовый ресурс закачивает в свои хранилища.
так що к боданию готовятся обе стороны.
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