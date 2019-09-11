Як стало відомо НВ Бізнес, Соборне відділення поліції міста Дніпра проводить обшуки у Центральному офісі ПриватБанку. Цю інформацію підтвердили в прес-службі банку.До цього інформацію про обшуки ПриватБанку у Facebook повідомив інвестбанкір Сергій Фурса: "А ви говорите українська держава неповоротка. Тільки вчора президент зустрівся з Коломойським, а вже сьогодні поліція прийшла з обшуками до державного Приватбанку. Можуть працювати, коли хочуть. Захист бізнесу по-українськи. держава як може намагається захистити українського підприємця від судового свавілля в Лондоні і США", - написав він.Контекст18 грудня 2016 уряд за пропозицією НБУ і акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію банку через його неплатоспроможності. Держава отримала 100% в його капіталі, а ПриватБанк був докапіталізувати на суму 116,8 млрд грн, а в червні 2017 уряд вирішив внести в капітал банку ще 38,5 млрд грн на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора - EY.Нагадаємо, що за три дні до голосування в другому турі президентських перегонів, в якій беззастережно виграв асоційований з Коломойським Володимир Зеленський, було відразу три рішення на користь екс-власника Приватбанку: 18 апреля Окружний адмінсуд Києва - визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Дата розгляду апеляції ще не відома; 19 квітня - цей же суд скасував рішення НБУ, яким визначено перелік пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб, дата розгляду апеляції відбудеться 9 липня в Шостому апеляційному адмінсуді Києва.Окремо слід наголосити, рішення від 20 квітня 2019 року, прийняте в суботу вночі Печерським районним судом Києва. Найвідоміший райсуд країни розірвав договору особистого поручительства Коломойського по кредитах рефінансування ПриватБанку на суму в 9,2 млрд грн.(новина доповнюється)