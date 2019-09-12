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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8232823382348235
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:00

Не нужна ни карта, ни смартфон».

Не нужна ни карта, ни смартфон». ПриватБанк и Visa запускают оплату по… лицу
Сегодня «ПриватБанк» представила не только финальную версию нового приложения Приват24, но и куда более интересную услугу. Вместе с Visa он запустил в Украине FacePay24 – проект технологии биометрической оплаты покупок товаров и услуг по лицу без исполСегодня «ПриватБанк» представила не только финальную версию нового приложения Приват24, но и куда более интересную услугу. Вместе с Visa он запустил в Украине FacePay24 – проект технологии биометрической оплаты покупок товаров и услуг по лицу без использования банковских карт или смартфона. Именно так, FacePay24 позволяет рассчитываться лицом (не буквально же, разумеется).ьзования банковских карт или смартфона. Именно так, FacePay24 позволяет рассчитываться лицом (не буквально же, разумеется).
https://itc.ua/news/ne-nuzhna-ni-karta- ... -po-liczu/
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