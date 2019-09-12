Сегодня «ПриватБанк» представила не только финальную версию нового приложения Приват24, но и куда более интересную услугу. Вместе с Visa он запустил в Украине FacePay24 – проект технологии биометрической оплаты покупок товаров и услуг по лицу без исполСегодня «ПриватБанк» представила не только финальную версию нового приложения Приват24, но и куда более интересную услугу. Вместе с Visa он запустил в Украине FacePay24 – проект технологии биометрической оплаты покупок товаров и услуг по лицу без использования банковских карт или смартфона. Именно так, FacePay24 позволяет рассчитываться лицом (не буквально же, разумеется).ьзования банковских карт или смартфона. Именно так, FacePay24 позволяет рассчитываться лицом (не буквально же, разумеется).