Не нужна ни карта, ни смартфон». ПриватБанк и Visa запускают оплату по… лицу Сегодня «ПриватБанк» представила не только финальную версию нового приложения Приват24, но и куда более интересную услугу. Вместе с Visa он запустил в Украине FacePay24 – проект технологии биометрической оплаты покупок товаров и услуг по лицу без исполСегодня «ПриватБанк» представила не только финальную версию нового приложения Приват24, но и куда более интересную услугу. Вместе с Visa он запустил в Украине FacePay24 – проект технологии биометрической оплаты покупок товаров и услуг по лицу без использования банковских карт или смартфона. Именно так, FacePay24 позволяет рассчитываться лицом (не буквально же, разумеется).ьзования банковских карт или смартфона. Именно так, FacePay24 позволяет рассчитываться лицом (не буквально же, разумеется). https://itc.ua/news/ne-nuzhna-ni-karta- ... -po-liczu/
триста лет не пользовалсЯ переводами р2р внутри примата, но тут насобирались деньги на пенсионной карте, которая лежала на полке. В общем перевод мелкий, 150 грн., но когда они стали брать за это комис в размере одного процента? Это ж перевод внутри банка. Или я отстал от их новшеств?
swan forever, 1) перевод Уни-Уни, КдВ-Уни — бесплатно 2) перевод КдВ-КдВ — с отправителя бесплатно, а принимающая сторона 0,5% 3) перевод Уни-КдВ — 1% (вроде как, 0,5% с отправителя и 0,5% с принимающей стороны)
MASolomko написав:swan forever, 1) перевод Уни-Уни, КдВ-Уни — бесплатно 2) перевод КдВ-КдВ — с отправителя бесплатно, а принимающая сторона 0,5% 3) перевод Уни-КдВ — 1% (вроде как, 0,5% с отправителя и 0,5% с принимающей стороны)
PS И такие тарифы давно уже, очень давно.
Так він пише про пенсійну, яка має бути КДВ, тому 1% ніяк не виходить.
MASolomko написав:swan forever, 1) перевод Уни-Уни, КдВ-Уни — бесплатно 2) перевод КдВ-КдВ — с отправителя бесплатно, а принимающая сторона 0,5% 3) перевод Уни-КдВ — 1% (вроде как, 0,5% с отправителя и 0,5% с принимающей стороны)
PS И такие тарифы давно уже, очень давно.
Так він пише про пенсійну, яка має бути КДВ, тому 1% ніяк не виходить.
Саме так. Треба буде ще пару сплат провести та розрахуватися десь в магазі, бо щось картка якась дивна.
MASolomko написав:swan forever, 1) перевод Уни-Уни, КдВ-Уни — бесплатно 2) перевод КдВ-КдВ — с отправителя бесплатно, а принимающая сторона 0,5% 3) перевод Уни-КдВ — 1% (вроде как, 0,5% с отправителя и 0,5% с принимающей стороны)
PS И такие тарифы давно уже, очень давно.
Так він пише про пенсійну, яка має бути КДВ, тому 1% ніяк не виходить.
Саме так. Треба буде ще пару сплат провести та розрахуватися десь в магазі, бо щось картка якась дивна.
Снимите в банкомате, вроде ж в любом в Украине без комиса.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7