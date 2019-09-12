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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8233823482358236>
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:00

Не нужна ни карта, ни смартфон».

Не нужна ни карта, ни смартфон». ПриватБанк и Visa запускают оплату по… лицу
Сегодня «ПриватБанк» представила не только финальную версию нового приложения Приват24, но и куда более интересную услугу. Вместе с Visa он запустил в Украине FacePay24 – проект технологии биометрической оплаты покупок товаров и услуг по лицу без исполСегодня «ПриватБанк» представила не только финальную версию нового приложения Приват24, но и куда более интересную услугу. Вместе с Visa он запустил в Украине FacePay24 – проект технологии биометрической оплаты покупок товаров и услуг по лицу без использования банковских карт или смартфона. Именно так, FacePay24 позволяет рассчитываться лицом (не буквально же, разумеется).ьзования банковских карт или смартфона. Именно так, FacePay24 позволяет рассчитываться лицом (не буквально же, разумеется).
https://itc.ua/news/ne-nuzhna-ni-karta- ... -po-liczu/
diplomnet
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Над навыками копипасты надо ещё поработать
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:21

триста лет не пользовалсЯ переводами р2р внутри примата, но тут насобирались деньги на пенсионной карте, которая лежала на полке.
В общем перевод мелкий, 150 грн., но когда они стали брать за это комис в размере одного процента? Это ж перевод внутри банка. Или я отстал от их новшеств?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:49

Пришло СМС об обнулении лимита до 0, но лимит не обнулился. Карта около 8 лет была в грейсе... эх http://pb.ua/2006
VetalUA
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:52

Re: Приватбанк

swan forever,
1) перевод Уни-Уни, КдВ-Уни — бесплатно
2) перевод КдВ-КдВ — с отправителя бесплатно, а принимающая сторона 0,5%
3) перевод Уни-КдВ — 1% (вроде как, 0,5% с отправителя и 0,5% с принимающей стороны)

PS И такие тарифы давно уже, очень давно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:58

  MASolomko написав:swan forever,
1) перевод Уни-Уни, КдВ-Уни — бесплатно
2) перевод КдВ-КдВ — с отправителя бесплатно, а принимающая сторона 0,5%
3) перевод Уни-КдВ — 1% (вроде как, 0,5% с отправителя и 0,5% с принимающей стороны)

PS И такие тарифы давно уже, очень давно.

Так він пише про пенсійну, яка має бути КДВ, тому 1% ніяк не виходить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:57

  klug написав:
  MASolomko написав:swan forever,
1) перевод Уни-Уни, КдВ-Уни — бесплатно
2) перевод КдВ-КдВ — с отправителя бесплатно, а принимающая сторона 0,5%
3) перевод Уни-КдВ — 1% (вроде как, 0,5% с отправителя и 0,5% с принимающей стороны)

PS И такие тарифы давно уже, очень давно.

Так він пише про пенсійну, яка має бути КДВ, тому 1% ніяк не виходить.

Саме так. Треба буде ще пару сплат провести та розрахуватися десь в магазі, бо щось картка якась дивна.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:09

  swan forever написав:
  klug написав:
  MASolomko написав:swan forever,
1) перевод Уни-Уни, КдВ-Уни — бесплатно
2) перевод КдВ-КдВ — с отправителя бесплатно, а принимающая сторона 0,5%
3) перевод Уни-КдВ — 1% (вроде как, 0,5% с отправителя и 0,5% с принимающей стороны)

PS И такие тарифы давно уже, очень давно.

Так він пише про пенсійну, яка має бути КДВ, тому 1% ніяк не виходить.

Саме так. Треба буде ще пару сплат провести та розрахуватися десь в магазі, бо щось картка якась дивна.

Снимите в банкомате, вроде ж в любом в Украине без комиса.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:54

СЕП з Привата, якщо відправити сьогодні, зайде в понеділок зранку? В такому випадку краще відправити в неділю, щоб зайшло в понеділок? Вірно?
andresBeck
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:24

andresBeck ага
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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