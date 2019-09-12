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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:29
andresBeck написав:
СЕП з Привата, якщо відправити сьогодні, зайде в понеділок зранку? В такому випадку краще відправити в неділю, щоб зайшло в понеділок? Вірно?
Верно
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:57
Какие-то проблемы начались, комуналку не на вск компании можно оплатить (и через П24 и через некст). Периодически вылазит сообщение про не работу каких-то разделов П24 и для физ и для юр. лиц... Хотя часть функционала продолжает работать иногда со 2-й или 3-й попытки.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:50
anis написав:подскажите пожалуйста, квитанции из приват24 или терминала в отделениях заверить нельзя? поддержка и в отделении сказали, что только на квитанции из отделения (с их комиссией) они ставят печать.
Теперь так?
Никто не в курсе?
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anis
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:53
anis написав:
anis написав:подскажите пожалуйста, квитанции из приват24 или терминала в отделениях заверить нельзя? поддержка и в отделении сказали, что только на квитанции из отделения (с их комиссией) они ставят печать.
Теперь так?
Никто не в курсе?
Так давно уже так. Где-то год назад уже было.
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_hunter
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:00
Теперь справку с их печатью только за доп. Комиссию выдают, как раньше бесплатно нельзя сделать?
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anis
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