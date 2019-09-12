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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8234823582368237>
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:29

  andresBeck написав:СЕП з Привата, якщо відправити сьогодні, зайде в понеділок зранку? В такому випадку краще відправити в неділю, щоб зайшло в понеділок? Вірно?

Верно
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:57

Re: Приватбанк

Какие-то проблемы начались, комуналку не на вск компании можно оплатить (и через П24 и через некст). Периодически вылазит сообщение про не работу каких-то разделов П24 и для физ и для юр. лиц... Хотя часть функционала продолжает работать иногда со 2-й или 3-й попытки.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:50

Re: Приватбанк

anis написав:подскажите пожалуйста, квитанции из приват24 или терминала в отделениях заверить нельзя? поддержка и в отделении сказали, что только на квитанции из отделения (с их комиссией) они ставят печать.
Теперь так?
Никто не в курсе?
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:53

  anis написав:
anis написав:подскажите пожалуйста, квитанции из приват24 или терминала в отделениях заверить нельзя? поддержка и в отделении сказали, что только на квитанции из отделения (с их комиссией) они ставят печать.
Теперь так?
Никто не в курсе?

Так давно уже так. Где-то год назад уже было.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:00

Re: Приватбанк

Теперь справку с их печатью только за доп. Комиссию выдают, как раньше бесплатно нельзя сделать?
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:52

Re: Приватбанк

В П24 не дает пополнить столбик, и не дает открыть новый депозит. Пишет "Время на обработку операции истекло", хотя проходит полторы минуты из трех. При повторном пополнении того же депозита пишет, что ранее совершенная операция находиться в обработке. Это у всех так?
egorek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:02

Re: Приватбанк

Перевод на другую карту приват через приват24. Уже 30 мин висит : "в обработке". Сначала сообщение, что платеж был отправлен, а с карты деньги не сняли - "в обработке"
Востаннє редагувалось Boriss в П'ят 13 вер, 2019 18:12, всього редагувалось 2 разів.
Boriss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:10

Boriss
Тоже висит платеж. в чате появилось такое сообщение:
На жаль, на даний момент можуть спостерігатися труднощі при здійсненні операцій по карткам у банкоматах, POS-терміналах та проведенні платежів у Приват24.
Рекомендуємо не повторювати платежі.
Орієнтовний термін вирішення - до 20:00
Приносимо вибачення за спричинені незручності.
Black_Monk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:12

Что происходит?
Карты Приватбанка в терминалах не работают.
Банкоматы денег не дают, даже с карт других банков.
???
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:15

  Boriss написав:Перевод на другую карту приват через приват24. Уже 30 мин висит : "в обработке". Сначала сообщение, что платеж был отправлен, а с карты деньги не сняли - "в обработке"

Утром благополучно пополнял депозиты, в обед успешно переводил на приватовскую карту.
egorek
 
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