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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:29
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:57
Re: Приватбанк
Какие-то проблемы начались, комуналку не на вск компании можно оплатить (и через П24 и через некст). Периодически вылазит сообщение про не работу каких-то разделов П24 и для физ и для юр. лиц... Хотя часть функционала продолжает работать иногда со 2-й или 3-й попытки.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:50
Re: Приватбанк
Никто не в курсе?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:53
Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:00
Re: Приватбанк
Теперь справку с их печатью только за доп. Комиссию выдают, как раньше бесплатно нельзя сделать?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:52
Re: Приватбанк
В П24 не дает пополнить столбик, и не дает открыть новый депозит. Пишет "Время на обработку операции истекло", хотя проходит полторы минуты из трех. При повторном пополнении того же депозита пишет, что ранее совершенная операция находиться в обработке. Это у всех так?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:02
Re: Приватбанк
Перевод на другую карту приват через приват24. Уже 30 мин висит : "в обработке". Сначала сообщение, что платеж был отправлен, а с карты деньги не сняли - "в обработке"
Востаннє редагувалось Boriss в П'ят 13 вер, 2019 18:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:10
Boriss
Тоже висит платеж. в чате появилось такое сообщение:
На жаль, на даний момент можуть спостерігатися труднощі при здійсненні операцій по карткам у банкоматах, POS-терміналах та проведенні платежів у Приват24.
Рекомендуємо не повторювати платежі.
Орієнтовний термін вирішення - до 20:00
Приносимо вибачення за спричинені незручності.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:12
Что происходит?
Карты Приватбанка в терминалах не работают.
Банкоматы денег не дают, даже с карт других банков.
???
Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:15
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