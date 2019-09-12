|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:51
Немножко лежит процессинг. Моно уже подтвердил.
-
kucher_oleg_ua
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 23.12.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:59
kucher_oleg_ua написав:
Немножко лежит процессинг.
не пережил обыск
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2907
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 389 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:02
Andi_30 написав:
Что происходит?
Карты Приватбанка в терминалах не работают.
Банкоматы денег не дают, даже с карт других банков.
???
В Билле сегодня вечером не принимали карты Привата, зато в АТБ все гуд.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3084
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 519 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:08
Деньги с других банков манисендом уходят, а до Привата не доходят. Теперь не известно, что с этими деньгами и как их куда-то обратно получить.
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 873
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:29
kucher_oleg_ua написав:
Немножко лежит процессинг. Моно уже подтвердил.
ковыляет . Только что , со второй попытки расплатился в терминале Привате.
Потеря времени - 3 минуты. Понемногу подымают.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3038
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 603 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:30
BIGor написав: Andi_30 написав:
Что происходит?
Карты Приватбанка в терминалах не работают.
Банкоматы денег не дают, даже с карт других банков.
???
В Билле сегодня вечером не принимали карты Привата, зато в АТБ все гуд.
В АТБ терминалы Привата около 18:00 вобще не работали.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1794
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|