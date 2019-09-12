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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:51
Re: Приватбанк
Немножко лежит процессинг. Моно уже подтвердил.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:59
Re: Приватбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:02
Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:08
Re: Приватбанк
Деньги с других банков манисендом уходят, а до Привата не доходят. Теперь не известно, что с этими деньгами и как их куда-то обратно получить.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:29
ковыляет . Только что , со второй попытки расплатился в терминале Привате.
Потеря времени - 3 минуты. Понемногу подымают.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:30
В АТБ терминалы Привата около 18:00 вобще не работали.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:36
Re: Приватбанк
...не паникуйте, Беня забирает банк под свое крыло ...
Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:44
УРА! скоро депозити Майя будуть!?
+50грн !
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:46
Пятница, 13-е число
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:57
Не пройшло і 7 років як ... -
Сьогодні, 13 вересня 2019 року, ПриватБанк офіційно прощається з дизайном карток «полуничка».
+50грн !
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