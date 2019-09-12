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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8235823682378238>
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:51

Re: Приватбанк

Немножко лежит процессинг. Моно уже подтвердил.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:59

Re: Приватбанк

  kucher_oleg_ua написав:Немножко лежит процессинг.
не пережил обыск
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:02

  Andi_30 написав:Что происходит?
Карты Приватбанка в терминалах не работают.
Банкоматы денег не дают, даже с карт других банков.
???

В Билле сегодня вечером не принимали карты Привата, зато в АТБ все гуд.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:08

Re: Приватбанк

Деньги с других банков манисендом уходят, а до Привата не доходят. Теперь не известно, что с этими деньгами и как их куда-то обратно получить.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:29

  kucher_oleg_ua написав:Немножко лежит процессинг. Моно уже подтвердил.


ковыляет . Только что , со второй попытки расплатился в терминале Привате.
Потеря времени - 3 минуты. Понемногу подымают.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:30

  BIGor написав:
  Andi_30 написав:Что происходит?
Карты Приватбанка в терминалах не работают.
Банкоматы денег не дают, даже с карт других банков.
???

В Билле сегодня вечером не принимали карты Привата, зато в АТБ все гуд.

В АТБ терминалы Привата около 18:00 вобще не работали.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:36

Re: Приватбанк

...не паникуйте, Беня забирает банк под свое крыло ...;)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:46

  Andi_30 написав:Что происходит?
Карты Приватбанка в терминалах не работают.
Банкоматы денег не дают, даже с карт других банков.
???

Пятница, 13-е число :wink:
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:57

Не пройшло і 7 років як ... -

Сьогодні, 13 вересня 2019 року, ПриватБанк офіційно прощається з дизайном карток «полуничка».
+50грн !
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