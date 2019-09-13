Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:03
lubopytnaya написав:
Пятница, 13-е число
Сьогодні день програміста, напевно програмери загуляли
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:06
ol_zy написав:
Какие-то проблемы начались, комуналку не на вск компании можно оплатить (и через П24 и через некст). Периодически вылазит сообщение про не работу каких-то разделов П24 и для физ и для юр. лиц... Хотя часть функционала продолжает работать иногда со 2-й или 3-й попытки.
А я еще в 9-57 предупреждал, что траблы начинаются...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:16
greenozon написав:
Не пройшло і 7 років як ... -
Сьогодні, 13 вересня 2019 року, ПриватБанк офіційно прощається з дизайном карток «полуничка».
Свою первую кредитку я получал в 2008. И это была как раз "клубничка". Поэтому на счет 7 лет - полный бЕРд
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:20
greenozon написав:
УРА! скоро депозити Майя будуть!?
Ні. Тепер готуйтеся до панського оброку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:20
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:32
Уходя с обыска товарищ майор выдернул штепсель из розетки. В результате процессинг лёг.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:32
Интересно, сколько часов уже висит сообщение в моих платежах в П24:
Ведуться регламентні роботи. Ця послуга тимчасово недоступна.
Приносимо вибачення за тимчасовi незручностi. Роботу сервiсу буде поновлено через 1 годину
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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