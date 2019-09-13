Сьогодні день програміста, напевно програмери загуляли
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:03
Re: Приватбанк
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:06
А я еще в 9-57 предупреждал, что траблы начинаются...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:16
Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:20
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:20
за що купив за то продав
https://news.finance.ua/ua/news/-/45628 ... polunychka
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:32
Уходя с обыска товарищ майор выдернул штепсель из розетки. В результате процессинг лёг.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:04
Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:32
Re: Приватбанк
Интересно, сколько часов уже висит сообщение в моих платежах в П24:
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:15
УРА! ""О 23:26 ПриватБанк відновив стабільну роботу процесингу. Протягом години платежі за картками в pos-терміналах і Приват24 почнуть проходити в звичайному режимі. Просимо вибачення у всіх клієнтів, кому ця аварійна ситуація принесла незручності."" Однако в пр24 по прежнему не пускает хотя 1 час уже прошёл.
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