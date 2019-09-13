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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8236823782388239>
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:03

Re: Приватбанк

  lubopytnaya написав:Пятница, 13-е число


Сьогодні день програміста, напевно програмери загуляли
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:06

  ol_zy написав:Какие-то проблемы начались, комуналку не на вск компании можно оплатить (и через П24 и через некст). Периодически вылазит сообщение про не работу каких-то разделов П24 и для физ и для юр. лиц... Хотя часть функционала продолжает работать иногда со 2-й или 3-й попытки.

А я еще в 9-57 предупреждал, что траблы начинаются...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:16

  greenozon написав:Не пройшло і 7 років як ... -

Сьогодні, 13 вересня 2019 року, ПриватБанк офіційно прощається з дизайном карток «полуничка».

Свою первую кредитку я получал в 2008. И это была как раз "клубничка". Поэтому на счет 7 лет - полный бЕРд
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:20

  greenozon написав:УРА! скоро депозити Майя будуть!?
:mrgreen:

Ні. Тепер готуйтеся до панського оброку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:20

за що купив за то продав :)

https://news.finance.ua/ua/news/-/45628 ... polunychka
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:32

Уходя с обыска товарищ майор выдернул штепсель из розетки. В результате процессинг лёг.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:04

  greenozon написав:за що купив за то продав :)

О чем и речь - тупая копипаста бессмысленных новостей вистов "копирщику" не добавляет, но в глупую ситуацию поставить может :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:32

Re: Приватбанк

Интересно, сколько часов уже висит сообщение в моих платежах в П24:
Ведуться регламентні роботи. Ця послуга тимчасово недоступна.
Приносимо вибачення за тимчасовi незручностi. Роботу сервiсу буде поновлено через 1 годину
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:15

УРА! ""О 23:26 ПриватБанк відновив стабільну роботу процесингу. Протягом години платежі за картками в pos-терміналах і Приват24 почнуть проходити в звичайному режимі. Просимо вибачення у всіх клієнтів, кому ця аварійна ситуація принесла незручності."" Однако в пр24 по прежнему не пускает :mrgreen: хотя 1 час уже прошёл.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:39

Re: Приватбанк

А у кого-то из форумчан были виртуальные счета в гривне? Вчера Приват по тихому, мне этот счёт закрыл. Валютные остались.
Хотелось бы знать это только мне так "повезло" или есть ещё пострадавшие?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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