RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8236823782388239
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:45

Re: Приватбанк

  Фантом написав:А у кого-то из форумчан были виртуальные счета в гривне?

У меня есть. На данный момент так и остается открытым, хотя я уже сто лет им не пользуюсь.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41
З нами з: 31.07.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:50

  ingtrans написав:
  Фантом написав:А у кого-то из форумчан были виртуальные счета в гривне?

У меня есть. На данный момент так и остается открытым, хотя я уже сто лет им не пользуюсь.

Просто непонятно, по какому критерию они его закрыли. Если за неактивность, то почему валютные оставили? Если за свинство, то я им уже месяцев семь не пользуюсь.
Думал, может всем закрыли.
Значит только у меня такое счастье.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1796
З нами з: 18.05.16
Подякував: 249 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8236823782388239
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slasva і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.