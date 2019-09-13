У меня есть. На данный момент так и остается открытым, хотя я уже сто лет им не пользуюсь.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 вер, 2019 08:45
Re: Приватбанк
Додано: Суб 14 вер, 2019 08:50
Просто непонятно, по какому критерию они его закрыли. Если за неактивность, то почему валютные оставили? Если за свинство, то я им уже месяцев семь не пользуюсь.
Думал, может всем закрыли.
Значит только у меня такое счастье.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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