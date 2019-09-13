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  #<1 ... 8236823782388239
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:45

Re: Приватбанк

  Фантом написав:А у кого-то из форумчан были виртуальные счета в гривне?

У меня есть. На данный момент так и остается открытым, хотя я уже сто лет им не пользуюсь.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:50

  ingtrans написав:
  Фантом написав:А у кого-то из форумчан были виртуальные счета в гривне?

У меня есть. На данный момент так и остается открытым, хотя я уже сто лет им не пользуюсь.

Просто непонятно, по какому критерию они его закрыли. Если за неактивность, то почему валютные оставили? Если за свинство, то я им уже месяцев семь не пользуюсь.
Думал, может всем закрыли.
Значит только у меня такое счастье.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 09:12

Re: Приватбанк

И еще один вопрос из цикла "это только у меня так или у всех"...

Сейчас обнаружил, что из десктопного Приват24, как старого, так и бета, пропала возможность заказа кредитного лимита. Еще вчера-позавчера была. В сторой версии я на эту функцию через поиск выходил, так что не помню, где она была (кажется, в Услуги), а в бете она была в настройках карты. Сейчас в старой версии поиском не находит, а в бете на прежнем месте нет. В приложении для Android эта функция еще осталась. Вот и интересно, это только у меня или у всех.
А последние 2-3 дня я эту функцию мучил. После нескольких сообщений здесь об уменьшении лимита решил попробовать, что там у меня с лимитом и обнаружил, что кредитный лимит не назначают вообще. Уточнил через менеджера, в чем проблема, проблему (заблокированная 4 года назад карточка!) вроде как устранили со стороны банка и сказали пробовать назначить лимит. Но предупредили, что получится, возможно, не сразу, так как обновления должны пройти по базам. Вот я каждый день и пробовал. Мало того, что лимит так и не назначили, так теперь даже функции такой нет :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 09:20

  Фантом написав:
  ingtrans написав:
  Фантом написав:А у кого-то из форумчан были виртуальные счета в гривне?

У меня есть. На данный момент так и остается открытым, хотя я уже сто лет им не пользуюсь.

Просто непонятно, по какому критерию они его закрыли. Если за неактивность, то почему валютные оставили? Если за свинство, то я им уже месяцев семь не пользуюсь.
Думал, может всем закрыли.
Значит только у меня такое счастье.

Если это о так называемом "виртуал аккаунте", который открывался еще в прошлом десятилетии, то я так понял, что у них тоже есть срок валидности, хотя он нигде и не светится. У меня как-то такая тоже закрылась в период когда я ее еще использовал. Потому открыл новую и она жива, но в этом мире нет ничего вечного - придет время и ее закроют. Мне даже как-то горячка на мой запрос называла срок, но уже не помню какой, потому как приватом вообще практически не пользуюсь
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 09:25

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Если это о так называемом "виртуал аккаунте", который открывался еще в прошлом десятилетии, то я так понял, что у них тоже есть срок валидности, хотя он нигде и не светится

Я тоже так понял, что речь о виртуальном счете, но у меня его срок валидности отображается точно так же, как и для карт. В моем случае это 08/23.
Востаннє редагувалось ingtrans в Суб 14 вер, 2019 09:36, всього редагувалось 1 раз.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 09:35

  Flamingo написав:Если это о так называемом "виртуал аккаунте", который открывался еще в прошлом десятилетии, то я так понял, что у них тоже есть срок валидности, хотя он нигде и не светится.


уже давно светится )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 09:35

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Если это о так называемом "виртуал аккаунте", который открывался еще в прошлом десятилетии, то я так понял, что у них тоже есть срок валидности, хотя он нигде и не светится

Я тоже тоже так понял, что речь о виртуальном счете, но у меня его срок валидности отображается точно так же, как и для карт. В моем случае это 08/23.

Моя тоже была до 23 года.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 10:40

Снова процессинг лёг

После Пятницы 13 пришла Суббота 14. Сначала сняло два раза деньги по операции, а потом приват24 кончился.
Luk_v
 
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