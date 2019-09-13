Додано: Суб 14 вер, 2019 09:12

И еще один вопрос из цикла "это только у меня так или у всех"...Сейчас обнаружил, что из десктопного Приват24, как старого, так и бета, пропала возможность заказа кредитного лимита. Еще вчера-позавчера была. В сторой версии я на эту функцию через поиск выходил, так что не помню, где она была (кажется, в Услуги), а в бете она была в настройках карты. Сейчас в старой версии поиском не находит, а в бете на прежнем месте нет. В приложении для Android эта функция еще осталась. Вот и интересно, это только у меня или у всех.А последние 2-3 дня я эту функцию мучил. После нескольких сообщений здесь об уменьшении лимита решил попробовать, что там у меня с лимитом и обнаружил, что кредитный лимит не назначают вообще. Уточнил через менеджера, в чем проблема, проблему (заблокированная 4 года назад карточка!) вроде как устранили со стороны банка и сказали пробовать назначить лимит. Но предупредили, что получится, возможно, не сразу, так как обновления должны пройти по базам. Вот я каждый день и пробовал. Мало того, что лимит так и не назначили, так теперь даже функции такой нет