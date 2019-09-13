А сейчас снова появилась.
У меня как начали в июне снимать по регулярным коммунальным платежам, так и продолжают снимать.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 11:43
Re: Приватбанк
А сейчас снова появилась.
У меня как начали в июне снимать по регулярным коммунальным платежам, так и продолжают снимать.
Додано: Суб 14 вер, 2019 11:44
У меня есть виртуалки 6762ххх
Грн. пользуюсь, регулярно заходят гроши от друзей-товарищей, там всегда есть мин 5 коп в остатке Но это перевыпущенная карта года три назад (до 07/23), тогда старые вдруг все закрыли.
Есть еще долларовая, более 3х лет не пользуюсь, с 0м остатком, вот увидел у неё банер висит:
Обмеження за карткою. Не проверял, шо это такое. Хай закрывают если чо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 14 вер, 2019 11:59
У меня всегда за 1грн было, так что не знаю. Зависит от конторы куда платите, наверное.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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