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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8237823882398240
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:43

Re: Приватбанк

  ingtrans написав:Сейчас обнаружил, что из десктопного Приват24, как старого, так и бета, пропала возможность заказа кредитного лимита. Еще вчера-позавчера была.

А сейчас снова появилась.

  shapo написав:Вот только непонятно как снимают комиссию. В прошлом месяце в П24 начали снимать за любой коммунальные платёж минимум 1грн,в этом до 13 числа не снимали, вчера опять начали. Это какое-то нововведение?

У меня как начали в июне снимать по регулярным коммунальным платежам, так и продолжают снимать.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:44

  Фантом написав:А у кого-то из форумчан были виртуальные счета в гривне? Вчера Приват по тихому, мне этот счёт закрыл. Валютные остались.
Хотелось бы знать это только мне так "повезло" или есть ещё пострадавшие?

У меня есть виртуалки 6762ххх
Грн. пользуюсь, регулярно заходят гроши от друзей-товарищей, там всегда есть мин 5 коп в остатке :) Но это перевыпущенная карта года три назад (до 07/23), тогда старые вдруг все закрыли.
Есть еще долларовая, более 3х лет не пользуюсь, с 0м остатком, вот увидел у неё банер висит:
Обмеження за карткою. Не проверял, шо это такое. Хай закрывают если чо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:59

  shapo написав:
  ol_zy написав:Вроде комуналка заработала в П24 и нексте.

Вот только непонятно как снимают комиссию. В прошлом месяце в П24 начали снимать за любой коммунальные платёж минимум 1грн,в этом до 13 числа не снимали, вчера опять начали. Это какое-то нововведение?

У меня всегда за 1грн было, так что не знаю. Зависит от конторы куда платите, наверное.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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  #<1 ... 8237823882398240
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