А в п24 через сервис заказа квитанций - не дает разве? Или в архиве платежей.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 вер, 2019 18:53
А в п24 через сервис заказа квитанций - не дает разве? Или в архиве платежей.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 14 вер, 2019 19:25
Re: Приватбанк
если без подписи и печати - в любом терминале.
если с печатью - то берём с терминала и идём в отделение и упрашиваем начальника отделения - не получается - идём в другое, в третье ... где-то всегда можно найти хорошего человека
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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