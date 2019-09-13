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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8238823982408241
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:53

  anis написав:Подскажите бесплатно уже никак в привата квитанции об оплате взять нельзя?

А в п24 через сервис заказа квитанций - не дает разве? Или в архиве платежей.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:25

Re: Приватбанк

  anis написав:Подскажите бесплатно уже никак в привата квитанции об оплате взять нельзя?

если без подписи и печати - в любом терминале.
если с печатью - то берём с терминала и идём в отделение и упрашиваем начальника отделения - не получается - идём в другое, в третье ... где-то всегда можно найти хорошего человека
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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