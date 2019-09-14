А в п24 через сервис заказа квитанций - не дает разве? Или в архиве платежей.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 18:53
А в п24 через сервис заказа квитанций - не дает разве? Или в архиве платежей.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 14 вер, 2019 19:25
Re: Приватбанк
если без подписи и печати - в любом терминале.
если с печатью - то берём с терминала и идём в отделение и упрашиваем начальника отделения - не получается - идём в другое, в третье ... где-то всегда можно найти хорошего человека
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 14 вер, 2019 21:24
Re: Приватбанк
Именно с подписью и печатью, но как я понял что уже не ставят, точнее не ставят бесплатно, на ГЛ так же сообщили как и в отделениях, что печати ставят если у них квитанцию делать. Или ч/б из приват24
Додано: Суб 14 вер, 2019 21:50
Re: Приватбанк
Додано: Суб 14 вер, 2019 22:32
Печаток у звичайних відділеннях ніколи і не було. У відділеннях на квитанцію можна було поставити відтиск штампу, що, з юридичної точки зору, жодної ваги документу не додавав. Печатки ж завжди були лише у РУ. На даний момент, з точки зору законодавства, навіть відтиск печатки на документі не є обов’язковим, тому не ясно, у зв’язку з чим у вас виникла така нагальна потреба.
P.S. у П24 печатка кольорова, але щоб вона така і залишалась, друкувати її потрібно на кольоровому принтері.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 14 вер, 2019 23:01
Re: Приватбанк
Додано: Нед 15 вер, 2019 00:17
Гадаю, що люди, які досі вимагають мокру печатку і підпис, про ЕЦП ніколи не чули.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 15 вер, 2019 06:09
Додано: Нед 15 вер, 2019 06:55
Re: Приватбанк
Націоналізації.
По гольді і вище закордоном нараховують ще бали ревордс.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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