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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 вер, 2019 07:08
Flamingo написав: WachtAmRhein написав:
...Еще до приватизации убрали эту фичу
А потом вернули
WachtAmRhein написав:
Коллеги, сейчас у привата карты для заграницы открывать уже не надо?
Желательно открыть. Заявку можно подать, как через мобильное приложение, так и через веб-версию Приват24.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 09:43
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Додано: Нед 15 вер, 2019 11:27
klug написав: Kalgan написав: klug написав:
P.S. у П24 печатка кольорова, але щоб вона така і залишалась, друкувати її потрібно на кольоровому принтері.
Да и сама квитанция подписана ЕПЦ банка.
Гадаю, що люди, які досі вимагають мокру печатку і підпис, про ЕЦП ніколи не чули.
И таких очень много, гос.сектор почти весь. Без бумажки ты ...
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