RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8239824082418242
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 07:08

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:
  WachtAmRhein написав:...Еще до приватизации убрали эту фичу
А потом вернули :D

  WachtAmRhein написав:Коллеги, сейчас у привата карты для заграницы открывать уже не надо?
Желательно открыть. Заявку можно подать, как через мобильное приложение, так и через веб-версию Приват24.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1224
З нами з: 08.03.18
Подякував: 39 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:39

  Ой+ написав:По гольді і вище закордоном нараховують ще бали ревордс.

По визам не начисляют :)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2939
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:43

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:
  WachtAmRhein написав:...Еще до приватизации убрали эту фичу
А потом вернули :D

  WachtAmRhein написав:Коллеги, сейчас у привата карты для заграницы открывать уже не надо?
Желательно открыть. Заявку можно подать, как через мобильное приложение, так и через веб-версию Приват24.

Честно говоря такого пункта меню в аппликухе не нашел :(

Зображення
Зображення
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2939
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:35

Re: Приватбанк

Flamingo, в бета-версии мобильного приложения Приват24 данная возможность реализована. Думал, что августе на неё всех перевели. :roll:
Зображення
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1224
З нами з: 08.03.18
Подякував: 39 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:27

Re: Приватбанк

klug написав:
  Kalgan написав:
  klug написав:P.S. у П24 печатка кольорова, але щоб вона така і залишалась, друкувати її потрібно на кольоровому принтері.

Да и сама квитанция подписана ЕПЦ банка.

Гадаю, що люди, які досі вимагають мокру печатку і підпис, про ЕЦП ніколи не чули.
И таких очень много, гос.сектор почти весь. Без бумажки ты ...
anis
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 22.11.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8239824082418242
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14943)
15.09.2019 13:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.