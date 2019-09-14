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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 вер, 2019 07:08
Flamingo написав: WachtAmRhein написав:
...Еще до приватизации убрали эту фичу
А потом вернули
WachtAmRhein написав:
Коллеги, сейчас у привата карты для заграницы открывать уже не надо?
Желательно открыть. Заявку можно подать, как через мобильное приложение, так и через веб-версию Приват24.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 09:43
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Додано: Нед 15 вер, 2019 11:27
klug написав: Kalgan написав: klug написав:
P.S. у П24 печатка кольорова, але щоб вона така і залишалась, друкувати її потрібно на кольоровому принтері.
Да и сама квитанция подписана ЕПЦ банка.
Гадаю, що люди, які досі вимагають мокру печатку і підпис, про ЕЦП ніколи не чули.
И таких очень много, гос.сектор почти весь. Без бумажки ты ...
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Додано: Нед 15 вер, 2019 15:56
klug написав:
Печаток у звичайних відділеннях ніколи і не було. У відділеннях на квитанцію можна було поставити відтиск штампу, що, з юридичної точки зору, жодної ваги документу не додавав. Печатки ж завжди були лише у РУ.
Неодноразово звертався у звичайні відділення — ніколи не відмовляли поставити печатку, саме печатку, круглу. Останній раз у липні мій малий ходив за печаткою на квитанцію про сплату податку, роздруковану з Приват 24, поставили круглу печатку з реквізитами банку і позначкою "для документів", ще й розписалися, у звичайному відділенні.
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Ferlakur
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:12
Походу приват еще не попустило
. Сегодня у родственника при оплате картой 3 раза подряд выбило отказ
(ошибка 117 - неверный пин
), при этом деньги с карты
при первой попытке оплаты были списаны
. Потом позвонил робот с предложением заблокировать карту. (Пин вводился правильный если что). Через 5 минут в другом отделе магазина снова отказ но с кодом ошибки 100.
После звонка на 3700 деньги таки вернули на карту
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Kalgan
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:30
Kalgan написав: klug написав:
P.S. у П24 печатка кольорова, але щоб вона така і залишалась, друкувати її потрібно на кольоровому принтері.
Да и сама квитанция подписана ЕПЦ банка.
Увы, нет. Тот набор букв и цифр, который внизу печатается, цифровой подписью не является. Цифровой подписью вообще не может быть удостоверен распечатанный документ. Только цифровой оригинал. И я пока ещё своими глазами ни разу не видел, чтобы банк клиенту присылал финансовый документ, подписанный настоящей электронной цифровой подписью.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:39
Ferlakur написав: klug написав:
Печаток у звичайних відділеннях ніколи і не було. У відділеннях на квитанцію можна було поставити відтиск штампу, що, з юридичної точки зору, жодної ваги документу не додавав. Печатки ж завжди були лише у РУ.
Неодноразово звертався у звичайні відділення — ніколи не відмовляли поставити печатку, саме печатку, круглу. Останній раз у липні мій малий ходив за печаткою на квитанцію про сплату податку, роздруковану з Приват 24, поставили круглу печатку з реквізитами банку і позначкою "для документів", ще й розписалися, у звичайному відділенні.
Повезло ,а обычно 100грн.требуют
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ROLF
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Додано: Нед 15 вер, 2019 17:14
M-Audio написав: Kalgan написав: klug написав:
P.S. у П24 печатка кольорова, але щоб вона така і залишалась, друкувати її потрібно на кольоровому принтері.
Да и сама квитанция подписана ЕПЦ банка.
Увы, нет. Тот набор букв и цифр, который внизу печатается, цифровой подписью не является. Цифровой подписью вообще не может быть удостоверен распечатанный документ. Только цифровой оригинал. И я пока ещё своими глазами ни разу не видел, чтобы банк клиенту присылал финансовый документ, подписанный настоящей электронной цифровой подписью.
По поводу циферок ничего не скажу, не знаю. Но, скачанная квитанция с П24 спокойно проверяется на сайте АЦСК минюста на подлинность и подпись банка.
А скачать электронную версию нет проблем, даже если вам дали бумажную распечатку. На сайте привата по номеру квитанции скачивается ее дубликат подписанный ЕЦП.
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Kalgan
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