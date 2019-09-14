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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8239824082418242
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 07:08

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:
  WachtAmRhein написав:...Еще до приватизации убрали эту фичу
А потом вернули :D

  WachtAmRhein написав:Коллеги, сейчас у привата карты для заграницы открывать уже не надо?
Желательно открыть. Заявку можно подать, как через мобильное приложение, так и через веб-версию Приват24.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:39

  Ой+ написав:По гольді і вище закордоном нараховують ще бали ревордс.

По визам не начисляют :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:43

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:
  WachtAmRhein написав:...Еще до приватизации убрали эту фичу
А потом вернули :D

  WachtAmRhein написав:Коллеги, сейчас у привата карты для заграницы открывать уже не надо?
Желательно открыть. Заявку можно подать, как через мобильное приложение, так и через веб-версию Приват24.

Честно говоря такого пункта меню в аппликухе не нашел :(

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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:35

Re: Приватбанк

Flamingo, в бета-версии мобильного приложения Приват24 данная возможность реализована. Думал, что августе на неё всех перевели. :roll:
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:27

Re: Приватбанк

klug написав:
  Kalgan написав:
  klug написав:P.S. у П24 печатка кольорова, але щоб вона така і залишалась, друкувати її потрібно на кольоровому принтері.

Да и сама квитанция подписана ЕПЦ банка.

Гадаю, що люди, які досі вимагають мокру печатку і підпис, про ЕЦП ніколи не чули.
И таких очень много, гос.сектор почти весь. Без бумажки ты ...
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:56

  klug написав:Печаток у звичайних відділеннях ніколи і не було. У відділеннях на квитанцію можна було поставити відтиск штампу, що, з юридичної точки зору, жодної ваги документу не додавав. Печатки ж завжди були лише у РУ.

Неодноразово звертався у звичайні відділення — ніколи не відмовляли поставити печатку, саме печатку, круглу. Останній раз у липні мій малий ходив за печаткою на квитанцію про сплату податку, роздруковану з Приват 24, поставили круглу печатку з реквізитами банку і позначкою "для документів", ще й розписалися, у звичайному відділенні.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:12

Re: Приватбанк

Походу приват еще не попустило :? . Сегодня у родственника при оплате картой 3 раза подряд выбило отказ (ошибка 117 - неверный пин), при этом деньги с карты при первой попытке оплаты были списаны. Потом позвонил робот с предложением заблокировать карту. (Пин вводился правильный если что). Через 5 минут в другом отделе магазина снова отказ но с кодом ошибки 100.
После звонка на 3700 деньги таки вернули на карту :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:30

  Kalgan написав:
  klug написав:P.S. у П24 печатка кольорова, але щоб вона така і залишалась, друкувати її потрібно на кольоровому принтері.

Да и сама квитанция подписана ЕПЦ банка.

Увы, нет. Тот набор букв и цифр, который внизу печатается, цифровой подписью не является. Цифровой подписью вообще не может быть удостоверен распечатанный документ. Только цифровой оригинал. И я пока ещё своими глазами ни разу не видел, чтобы банк клиенту присылал финансовый документ, подписанный настоящей электронной цифровой подписью.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:39

  Ferlakur написав:
  klug написав:Печаток у звичайних відділеннях ніколи і не було. У відділеннях на квитанцію можна було поставити відтиск штампу, що, з юридичної точки зору, жодної ваги документу не додавав. Печатки ж завжди були лише у РУ.

Неодноразово звертався у звичайні відділення — ніколи не відмовляли поставити печатку, саме печатку, круглу. Останній раз у липні мій малий ходив за печаткою на квитанцію про сплату податку, роздруковану з Приват 24, поставили круглу печатку з реквізитами банку і позначкою "для документів", ще й розписалися, у звичайному відділенні.

Повезло ,а обычно 100грн.требуют
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 17:14

  M-Audio написав:
  Kalgan написав:
  klug написав:P.S. у П24 печатка кольорова, але щоб вона така і залишалась, друкувати її потрібно на кольоровому принтері.

Да и сама квитанция подписана ЕПЦ банка.

Увы, нет. Тот набор букв и цифр, который внизу печатается, цифровой подписью не является. Цифровой подписью вообще не может быть удостоверен распечатанный документ. Только цифровой оригинал. И я пока ещё своими глазами ни разу не видел, чтобы банк клиенту присылал финансовый документ, подписанный настоящей электронной цифровой подписью.

По поводу циферок ничего не скажу, не знаю. Но, скачанная квитанция с П24 спокойно проверяется на сайте АЦСК минюста на подлинность и подпись банка.
А скачать электронную версию нет проблем, даже если вам дали бумажную распечатку. На сайте привата по номеру квитанции скачивается ее дубликат подписанный ЕЦП.
Kalgan
 
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