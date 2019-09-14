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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8240824182428243
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:37

  Kalgan написав:По поводу циферок ничего не скажу, не знаю. Но, скачанная квитанция с П24 спокойно проверяется на сайте АЦСК минюста на подлинность и подпись банка.

Да, вы правы. Каким-то образом эти pdf проверяются на сайте минюста, хотя они не подписаны тем методом, который Adobe штатно реализовала для таких файлов. То есть сам Adobe Acrobat/Acrobat Reader вообще не считает этот файл подписанным цифровой подписью.
Где-то, значит, нашли способ всунуть цифровую подпись в файл (и, похоже, куда и как именно - покрыто тайной).
С одной стороны это тоже неплохо. А с другой - означает, что проверить его можно только с помощью тех сервисов, которые умеют работать именно с этим типом подписи. Причём файл нужно передать для проверки этому сервису (а если там секретная информация?)
Итого - уже что-то, но всё как всегда.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:51

  M-Audio написав:
  Kalgan написав:По поводу циферок ничего не скажу, не знаю. Но, скачанная квитанция с П24 спокойно проверяется на сайте АЦСК минюста на подлинность и подпись банка.

Да, вы правы. Каким-то образом эти pdf проверяются на сайте минюста, хотя они не подписаны тем методом, который Adobe штатно реализовала для таких файлов. То есть сам Adobe Acrobat/Acrobat Reader вообще не считает этот файл подписанным цифровой подписью.
Где-то, значит, нашли способ всунуть цифровую подпись в файл (и, похоже, куда и как именно - покрыто тайной).
С одной стороны это тоже неплохо. А с другой - означает, что проверить его можно только с помощью тех сервисов, которые умеют работать именно с этим типом подписи. Причём файл нужно передать для проверки этому сервису (а если там секретная информация?)
Итого - уже что-то, но всё как всегда.

Эцп там в конце добавляется - это штатный метод в нашей стране, pdf имеет другой формат, но pdf с таким довеском успешно открывается. Штатный метод подразумевает подпись не только pdf, а и ворох других файлов.
Skiw :D
Skiw
 
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  #<1 ... 8240824182428243
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